Донецк, 9 марта, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Гуманитарные коридоры, которые были открыты на Украине для эвакуации мирного населения в безопасные районы, не работают в полную силу. Об этом в эфире Первого канала заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«Несмотря на договорённости, которые достигались в рамках переговоров по открытию гуманитарных коридоров, они не работают полноценно нигде», — указал Пушилин.

Глава республики отметил, что продвижение сил ДНР по-прежнему осложняется тактикой нацбатальонов, которые используют мирных жителей для обеспечения своей безопасности.

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Всего, добавил Пушилин, на сегодняшний день освобождено немногим более 50% территории ДНР, это 74 населённых пункта. При этом крупные города всё ещё находятся под контролем вооружённых формирований Украины, сказал глава ДНР.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта российские военные вновь объявили режим тишины для выхода мирных жителей из украинских городов — Киева, Чернигова, Харькова, Сум, Мариуполя. При этом представитель Народной милиции ДНР заявил, что боевики блокируют выход граждан из Мариуполя и Волновахи на южном направлении.

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