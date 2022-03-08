Москва, , 17:17 — REGNUM Более 720 иностранных граждан эвакуировали из города Сумы в Полтаву по гуманитарному коридору. Об этом 8 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В настоящее время благодаря беспрецедентным мерам безопасности, предпринятым Вооруженными силами РФ, по указанному маршруту эвакуированы 723 человека, из них 576 граждан Индии, 115 — Китая, 20 — Иордании, 12 — Туниса», — сказал он.

Напомним, 8 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что с 10:00 мск 8 марта в районе спецоперации Вооруженных сил РФ по защите Донбасса вводится «режим тишины» и открываются гуманитарные коридоры из пяти городов Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, цель которой — защита людей, подвергавшихся геноциду со стороны киевского режима. Кроме того, добавил глава государства, спецоперация направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.