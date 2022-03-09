Москва, 9 марта, 2022, 11:27 — ИА Регнум. За любые эксперименты по поставкам Украине оружия последует ответственность. Об этом 9 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

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Российский дипломат добавил, что об этом российская сторона через свои посольства уже уведомила несколько стран.

«Реакция России уже была. Было сказано, что за любое вовлечение поставками оружия или направлением так называемых добровольцев, за любые эксперименты на данном направлении те страны, которые будут их осуществлять, будут нести ответственность», — подчеркнула в эфире радио Sputnik представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что российские дипломаты, послы, посольства РФ донесли «чётко сформированную, сформулированную позицию» России «до этих столиц».

Захарова добавила, что это возымело своё действие. По её словам, европейские государства должны отдавать себе отчёт в том, что направляемые на Украину добровольцы и наемники «вернутся в качестве абсолютно законченных боевиков», которых сейчас Европа получает обратно в течение многих лет из Сирии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что группы вооружённых боевиков, присланных из стран Запада, имеют задачу организовать сейчас партизанское подполье на Украине. По его словам, массово раздается оружие. Любому, кто «знаком с военным делом, понятно, что оно бесполезно в противостоянии с регулярной армией, зато прекрасно подходит для мародёров и головорезов, которые грабят и терроризируют мирное население, препятствуют его эвакуации в безопасные районы», добавил Нарышкин.

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