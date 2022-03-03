Москва, , 18:03 — REGNUM Иностранные наёмники, действующие на Украине, совершают нападения на российские колонны материального снабжения, сообщил 3 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что на фоне окружения и уничтожения основных военных группировок украинских нацистов страны Запада активизировали отправку на Украину отрядов частных военных компаний (ЧВК).

«Именно они на распространяемых в соцсетях украинскими спецслужбами пропагандистских видеороликах уклоняются от попадания в кадр телефонов якобы «местных жителей», — отметил Конашенков.

«Все атаки иностранных наемников осуществляются с применением поставляемого Западом киевскому режиму оружия. Речь идет о противотанковых комплексах Javelin (США), NLOW (Великобритания) и переносных зенитных ракетных комплексах Stinger, на освоение которых требуется серьезная подготовка», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков заявил, что на иностранных наёмников не будут распространяться нормы международного гуманитарного права и статус военнопленных.

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