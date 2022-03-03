Москва, , 19:54 — REGNUM Группы вооруженных боевиков, присланных из стран Запада, имеют задачу организовать сейчас партизанское подполье на Украине, заявил 3 марта директор высокой степени интенсивности, заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявление опубликовано на официальном сайте СВР.

«Из западных стран на Украину засылаются группы вооруженных боевиков, перед которыми поставлена задача организации и поддержки так называемого партизанского подполья. Массово раздается оружие. Любому, кто знаком с военным делом, понятно, что оно бесполезно в противостоянии с регулярной армией, зато пре­красно подходит для мародеров и головорезов, которые грабят и терроризируют мирное население, препятствуют его эвакуа­ции в безопасные районы», — сказал Сергей Нарышкин.

Ранее Минобороны РФ подтвердило участие иностранных наемников в нападениях на тыловые колонны ВС России и заявило, что статус военнопленных на этих людей распространяться не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят специальную операцию по денацификации Украины.

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