Москва, 3 марта 2022, 19:54 — REGNUM Группы вооруженных боевиков, присланных из стран Запада, имеют задачу организовать сейчас партизанское подполье на Украине, заявил 3 марта директор высокой степени интенсивности, заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.
Заявление опубликовано на официальном сайте СВР.
«Из западных стран на Украину засылаются группы вооруженных боевиков, перед которыми поставлена задача организации и поддержки так называемого партизанского подполья. Массово раздается оружие. Любому, кто знаком с военным делом, понятно, что оно бесполезно в противостоянии с регулярной армией, зато прекрасно подходит для мародеров и головорезов, которые грабят и терроризируют мирное население, препятствуют его эвакуации в безопасные районы», — сказал Сергей Нарышкин.
Ранее Минобороны РФ подтвердило участие иностранных наемников в нападениях на тыловые колонны ВС России и заявило, что статус военнопленных на этих людей распространяться не будет.
Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят специальную операцию по денацификации Украины.
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