Вашингтон, 9 марта, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Соединённые Штаты, возможно, и переживут прекращение импорта российской нефти и газа, но это почти наверняка повлечёт за собой «огромные финансовые потери». Об этом сообщает The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Согласно отчёту JPMorgan, российские энергоресурсы составляли более 8% от всего американского импорта сырой нефти и нефтепродуктов. При этом отказ от них приведёт к значительному повышению цен, «по крайней мере до тех пор, пока откуда-то не пойдут другие поставки энергоносителей», указывает издание.

Отмечается, что страны-члены ОПЕК могли бы принять решение об увеличении добычи и экспорта нефти в Соединённые Штаты, но пока никаких признаков, что они готовы заменить российские поставки в США, не наблюдается.

«Насколько я понимаю, команда Байдена уже названивает в Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие страны, — сказал директор Института государственной политики Payne Institute в штате Колорадо Морган Базилиан. — Но имеющиеся у американцев дипломатические рычаги воздействия на эти страны ограничены, и они проявляют очень мало желания поддаваться нажиму Байдена и США».

Помочь «заполнить зияющую дыру, которую оставит прекращение импорта нефти из России», мог бы Иран, но «здесь есть свои сложности», указывает в публикации. Также можно сделать ставку на увеличение добычи сланцевой нефти в США, но с учётом экономической ситуации в целом облегчение положения на американских заправках всё равно будет под большим вопросом.

Как предупредил Морган Базилиан, наращивание внутреннего производства нефти в Америке столкнётся с рядом серьёзных препятствий, таких как значительное время, необходимое для начала выхода продукта, финансовые ограничения, введенные Уолл-стрит, и серьёзная нехватка рабочей силы.

Базилиан подчеркнул, что представления о том, что отказ Соединённых Штатов от российской нефти может привести к энергетической независимости Вашингтона, являются «глубоко ошибочными».

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта президент США Джо Байден заявил, что власти США вводят запрет на импорт нефти и газа из России, а также уголь и угольную продукцию. Он добавил, что в Вашингтоне понимают то, что союзники Вашингтона в Европе не смогут присоединиться к данному запрету.

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