Вашингтон, , 02:15 — REGNUM Соединенные Штаты не стремятся снизить объем предложения на мировом энергетическом рынке, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Джен Псаки

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«У нас нет стратегической заинтересованности в сокращении глобальных поставок энергоносителей», — заявила она.

По словам Псаки, сокращение объема предложения по энергоносителям может вызвать повышение цен на бензин для простых жителей Соединенных Штатов. Тем не менее Вашингтон намерен препятствовать получению высокой прибыли Россией от роста цен на нефть и газ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США призвал к оценке последствий от потенциального введения запрета на приобретения американскими компаниями нефти из России. При этом президент страны Джо Байден не исключал введения и таких санкций против России.