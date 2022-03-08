Вашингтон, , 19:38 — REGNUM Власти США вводят запрет на импорт нефти и газа из России. Об этом 8 марта заявил президент США Джо Байден в ходе обращения в связи со спецоперацией России на Украине.

Джо Байден © Gage Skidmore

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То, что союзники Вашингтона в Европе не смогут присоединиться к данному запрету, понимают в Вашингтоне, добавил глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 7 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга сообщила, что власти США ещё не принимали никакого решения относительно возможности запрета импорта российской нефти.