Бразилиа, 5 марта, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Российские средства массовой информации не подвергаются цензурированию в Бразилии. Об этом 5 марта заявил посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий.

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»Я не слышал о планах что-либо блокировать», — подчеркнул в беседе в РИА Новости российский дипломат.

Он пояснил, что южноамериканская страна «отрицает саму возможность односторонних санкций и незаконных санкций». По словам дипломата, это официальная позиция властей государства.

Лабецкий добавил, что у него нет проблем с доступом к российским СМИ, однако в бразильских медиа в целом также ощущается информационная война против России.

«Оголтелая кампания западных СМИ, которую иной раз подхватывают активно и бразильские СМИ, — это проблема информационной войны, которая реально развернулась в медийном пространстве», — констатировал посол.

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Как сообщало ИА REGNUM, в частности, ранее в 70 странах мира, в том числе во всей Европе, были заблокированы все YouTube-каналы российского медиа-ресурса НТВ. В Латвии заблокированы интернет-ресурсы, которые относятся к новостному агентству Sputnik, в том числе и BaltNews.com, а Европейский союз запретил в 27 странах объединения вещание российских государственных СМИ RT и Sputnik.

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