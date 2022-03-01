Брюссель, , 03:53 — REGNUM Аккаунты СМИ, из ряда «поддерживаемых правительством РФ» были заблокированы в социальной сети TikTok в странах на территории Евросоюза. Об этом 28 февраля сообщил репортер радиостанции NPR Бобби Эллин в своём Twitter.

TikTok

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Репортёр уточнил, что представитель TikTok подтвердил ему блокировку аккаунтов СМИ из числа поддерживаемых правительством России. Блокировка связана с санкциями, введёнными из-за начала спецоперации России на Украине. В число заблокированных попали RT и Sputnik.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Microsoft планирует удалить из магазина Windows приложение российского государственного СМИ RT, а также запретить рекламу на сайтах российских государственных СМИ.

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