Москва, , 17:54 — REGNUM В 70 странах мира, в том числе во всей Европе, заблокированы все YouTube-каналы российского медиа-ресурса НТВ, сообщает 2 марта руководство телеканала на своей странице в Telegram.

Информационная война ИА REGNUM

Подписчикам рекомендовано пользоваться сайтом и приложениями VPN.

«Итак, YouTube-каналы НТВ больше недоступны жителям других стран. Сейчас в чёрном списке — больше 70 государств, в том числе вся Европа… Иллюзий ни у кого нет: полное отключение наших каналов — вопрос времени. Но, как известно, однажды попавшее в интернет остаётся там навсегда. Сайт, приложения и VPN вам в помощь. Ждём вас на светлой стороне интернета», — указано в заявлении телеканала НТВ.

Ранее представители цифровой компании Google заявили о блокировке в Европе YouTube-каналов, связанные с российскими информагентствами RT и Sputnik. Перед этим Google заблокировал на территории Украины YouTube-каналы РБК, «Звезда» и Sputnik.

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