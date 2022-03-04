Москва, 4 марта, 2022, 16:00 — ИА Регнум. На пунктах сбора на сегодняшний день накоплено более 12 тыс. тонн гуманитарной помощи. На Украину доставлено 217 тонн различных гуманитарных грузов, проведено 20 гуманитарных акций. Об этом 4 марта на заседании штаба сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

On-line.lg.ua Гуманитарная помощь

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«Только за вчера (3 марта — прим. ИА REGNUM) проведены 16 гуманитарных акций в Сумской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению освобожденных районов передано 165 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания», — уточнил Мизинцев.

Кроме того, на сегодня спланировано 35 гуманитарных акций в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Планируется, что населению освобождённых районов будет передано 280 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и медикаментов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что в настоящее время на большей части территории Украины сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, которая, к сожалению, стремительно ухудшается. Наиболее тяжёлое положение дел сохраняется в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе, а также в ряде других населённых пунктах.

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