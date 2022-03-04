Мелитополь, Украина, , 15:12 — REGNUM Партия гуманитарной помощи общим объёмом более 110 тонн доставлена в украинский Мелитополь из Крыма. Видеозапись раздачи этой помощи местному населению опубликована 4 марта на официальном канале Минобороны России в YouTube.

Российская гуманитарная помощь Mil.ru

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На юг Запорожской области Украины гуманитарную колонну сопроводили российские военные. Груз передали городским властям для последующего распределения среди населения Мелитополя и близлежащих населенных пунктов.

«Груз включает в себя продукты питания — [это] крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированная питьевая вода», — говорится в описании видео.

На видео зафиксировано прибытие колонны грузовиков в город. Затем показана выгрузка помощи, очередь ожидающих местных жителей. Военные раздали людям, в частности, банки с тушёнкой.

«Завтра остальное будет раздаваться», «завтра будет роздана дополнительная помощь», — предупредили военнослужащие.

Как сообщало ИА REGNUM, организовать сбор и доставку в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также на Украину гуманитарную помощь поручил 2 марта президент России Владимир Путин. С 24 февраля на Украине проводится военная спецоперация по демилитаризации и денацификации.

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