Москва, , 15:08 — REGNUM В настоящее время на большей части территории Украины сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, которая, к сожалению, стремительно ухудшается. Об этом 4 марта на заседании штаба сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он уточнил, что наиболее тяжёлое положение дел сохраняется в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе, а также в ряде других населенных пунктах.

«В указанных городах сегодня на лицо практически гуманитарная катастрофа», — подчеркнул Мизинцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта гуманитарный груз был доставлен с территории Крым в город Мелитополь на юге Запорожской области Украины. Сопровождали груз и обеспечивали безопасность колонны во время следования военнослужащие, сообщили в Министерстве обороны РФ. Всего для жителей Мелитополя доставили 110 тонн продовольствия — это крупы, сахар, соль, консервы, молочные продукты.

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