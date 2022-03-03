Москва, 3 марта, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Доказательства того, что нацизм на Украине существует, не видят только те, кто не хочет этого делать. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего ложью утверждение о том, что российская спецоперация на Украине подразумевает борьбу с нацизмом.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

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Российский дипломат посоветовала французской стороне ознакомиться с соответствующими документами.

«За столько лет нахождения в «нормандском формате» высоким представителям Франции можно было бы и почитать материалы, — подчеркнула она в телеграмм-канале.

В качестве примера Захарова привела осквернение украинскими националистами фашистской свастикой памятника жертвам Холокоста на месте массового убийства 54 тысяч евреев в селе Богдановка Доманевского района Николаевской области. Это произошло 16 сентября 2019 года. На памятнике радикалы оставили оскорбительную записку с угрозами в адрес еврейского населения, напомним им о Холокосте.

«Таких фактов за эти годы тысячи. Не видел их только тот, кто не хотел видеть», — подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, пообещав, что Москва будет о них напоминать.

Напомним, 2 марта в телеобращении президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что военную операцию на Украине нельзя называть борьбой с нацизмом. Он добавил, что осуждает действия российского лидера Владимира Путина и отметил храбрость сопротивляющихся граждан Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Некоммерческого фонда «Исследования проблем демократии» Максим Григорьев заявил о создании общественного трибунала по украинским националистам.

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