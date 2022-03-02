Москва, , 19:51 — REGNUM Директор Некоммерческого фонда «Исследования проблем демократии» Максим Григорьев заявил о создании общественного трибунала по украинским националистам.

Максим Григорьев Независимый общественный мониторинг (НОМ)

«На протяжении 8 лет, пока на Украине шла гражданская война, Общественная палата РФ вела мониторинг ситуации, протоколировала, фиксировала нарушения Минского соглашения, украинские военные преступления, нарушения международного гуманитарного права, в том числе, выезжая на территорию Донбасса, в том числе, беседуя с людьми, которые были непосредственные жертвы.

Мы однозначно фиксируем, что украинские власти, украинские вооруженные силы, служба безопасности Украины массово использовала пытки. Что касается военных преступлений, а именно обстрелов населения Донбасса, — эту ситуацию вы знаете, кстати, эти обстрелы продолжаются прямо сейчас. Согласно международному гуманитарному праву, это является военными преступлениями. Киевский режим максимально далек от демократического: репрессии против инакомыслящих, преследования журналистов, в том числе убийства журналистов, политические убийства, наступление на свободу слова, православную церковь. Весь набор нарушении прав человека демонстрировал киевский режим.

Все западные страны — члены ОБСЕ — об этом знали, но никаких заявлений на эту тему не было. Подразделения неонацистов, которые уничтожают людей на Донбассе, уничтожают политических противников — полный аналог тому, что мы видели в свое время в Латинской Америке. Даже в том случае, если украинские суды фиксируют факт убийства, то виновных выпускают — никакой ответственности они несут.

Есть целый ряд правозащитников, журналистов из разных стран мира, которые работают вместе с нами. Сегодня я объявляю о том, что мы создаем международный общественный трибунал, где будем рассматривать эти факты, чтобы в дальнейшем уже принимали решение правоохранительные органы тех стран, в которых пострадали эти граждане. Самое главное, что сейчас даже украинская власть не понимает, что она сделала, когда вооружила десятки тысяч людей боевым оружием, и как в Киеве бесчинствуют мародеры и группы неонацистов», — написал Максим Григорьев на своем ТМ-канале.