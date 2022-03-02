Москва, , 13:01 — REGNUM На Украине орудует большое число националистов и боевиков, и от них нужно избавиться. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Марш украинских националистов в Одессе. 2 мая 2021 г Nationalcorps.org (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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«Вы знаете, что там действует огромное количество военных соединений националистического характера — бандеровцы, просто националисты, батальоны и так далее. И, конечно, нужно от них избавиться», — сказал Песков.

По его словам, это те самые люди, которые «восемь лет назад начали убивать своих людей, начали обстреливать, застреливать, пытать людей на юго-востоке Украины»: «То самое время, когда началась война и военные преступления. Тогда, к сожалению, такого единения Запада мы не видели, и не приходило в голову депутатам Европарламента вставать в знак протеста против убийства тех людей. Кто-то должен наказать их».

Он не исключил диалога с ДНР и ЛНР по поводу демонстрации мест массовых захоронений жертв украинских националистов после окончания спецоперации России.