Вашингтон, 3 марта, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Кремль ограничивает свободу слова средств массовой информации для «сокрытия правды» о проводимой на Украине специальной военной операции. Такое заявление сделали в Госдепартаменте США.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM СМИ

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В ведомстве подчеркнули, что действия России по отношению к Украине были неспровоцированными.

«У себя дома Кремль ведёт полное наступление на свободу СМИ и правду, и усилия Москвы по введению в заблуждение и сокрытию правды […] усиливаются», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ограничение доступа к ресурсам радио «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) является «необоснованным». В ведомстве порекомендовали России вывести войска с территории Украины и завершить спецоперацию, а также «уважать права человека и основные свободы своих собственных граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскомнадзор потребовал от руководства Google прекратить распространение рекламных объявлений с фейковой информацией о ходе специальной военной операции России на Украине. Такие сообщения содержат недостоверные сведения о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины.

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Также Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обратилась к целому ряду СМИ с требованием об удалении недостоверной информации о специальной военной операции ВС России по защите Донбасса. Позднее по требованию Генпрокуратуры РКН заблокировал доступ к интернет-ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) «за систематическое, целенаправленное размещение ложной информации о специальной военной операции на территории Украины, её форме, содержании и способах проведения, людских потерях Вооружённых сил РФ, жертвах среди мирного населения, а также за публикацию призывов к массовым беспорядкам».

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