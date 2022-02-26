Москва, , 12:07 — REGNUM С требованием об удалении недостоверной информации о специальной военной операции ВС России по защите Донбасса обратилась к ряду СМИ — «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона», «New Times», «Дождь», «Свободная Пресса», «Крым.Реалии», «Новая Газета», «Журналист» и «Лениздат» — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба Роскомнадзора (РКН).

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«В соответствии с требованием Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор направил уведомления о необходимости ограничения доступа к недостоверной информации в адрес ресурсов «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона», «New Times», «Дождь», «Свободная Пресса», «Крым.Реалии», «Новая Газета», «Журналист» и «Лениздат», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на названных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена общественно значимая и несоответствующая действительности информация о якобы обстрелах со стороны ВС России городов Украины и якобы гибели мирных украинских жителей, «а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны».

Кроме того, отмечается, что в случае, если указанные ресурсы не удалят недостоверные данные, согласно ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», доступ к ним будет ограничен.

Помимо того, уточняется, что Роскомнадзор начал административные расследования по факту распространения недостоверной общественно значимой информации названными СМИ, за что они могут быть оштрафованы на сумму до 5 млн рублей.

«Роскомнадзор настоятельно рекомендует редакциям средств массовой информации до выпуска в свет (эфир) материалов согласно статье 49 Закона о СМИ устанавливать их достоверность. Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают достоверной и актуальной информацией», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Нидерланды намерены направить Украине 200 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger «как можно скорее» — в ответ на поступивший недавно запрос Украины.