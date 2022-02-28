Москва, , 12:46 — REGNUM Роскомнадзор потребовал от руководства Google прекратить распространение рекламных объявлений с фейковой информацией о ходе специальной военной операции России на Украине. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Роскомнадзор Rkn.gov.ru

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Отмечается, что на отдельных российских интернет-ресурсах Роскомнадзор выявил факты демонстрации недостоверной общественно значимой информации, размещенной в рамках контекстной рекламы Google Ads.

«Такие сообщения содержат недостоверные сведения о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины в ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины», — заявили в ведомстве.

Роскомнадзор направил письмо в адрес Google LLC с требованием незамедлительно ограничить доступ к подобного рода недостоверным материалам в рамках контекстной рекламы Google Ads.

Также сообщается, что на основании требований генеральной прокуратуры Роскомнадзор будет блокировать интернет-ресурсы, на которых размещается подобная информация.