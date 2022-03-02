Вашингтон, 2 марта, 2022, 16:07 — ИА Регнум. С момента начала российской специальной операции на Украине страну покинули свыше 830 тысяч человек. Такие данные представило управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Минобороны России Автобусы с беженцами

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Как сообщают западные СМИ, по состоянию на 2 марта с территории Украины в соседние страны выехали 835 928 человек. Днём ранее эта цифра составляла 677 тыс. человек.

Около 450 тыс. украинских граждан въехали на территорию Польши, пишет «Интерфакс». Больше всего граждан Украины пересекло границу в 28 марта — свыше 100 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что после последней эскалации на востоке Украины свыше 110 тысяч человек из Донбасса были вынуждены покинуть дома и бежать в Россию.

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