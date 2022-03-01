Нью-Йорк, США, , 10:12 — REGNUM Свыше 110 тысяч человек из Донбасса были вынуждены покинуть дома и бежать в Россию после последней эскалации на востоке Украины. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сейчас в России находится более 110 тысяч беженцев из Донбасса, вынужденных покинуть места своего проживания после того, как неделю назад Киев предпринял новую попытку добиться решения проблемы Донбасса военным путём в нарушение минского комплекса мер», — отметил российский дипломат.

Он подчеркнул, что вина за эту ситуацию лежит и на западных партнёрах, которые «открыто потакали Киеву в отказе от Минска и накачивали его вооружениями».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что перед началом специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР у России была достоверная информация о том, что Киев готовит операцию в Донбассе.

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Он также подчеркнул, что в ходе военной спецоперации на территории Украины Россия реализует своё право на самооборону и предотвращает третью мировую войну. Постпред России напомнил, что нацистская Украина неоднократно заявила о стремлении получить ядерное оружие.

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