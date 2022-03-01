Таллин, , 19:17 — REGNUM

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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В понедельник, 28 февраля, в Эстонию прибыли первые специально организованные автобусы с беженцами с Украины. Об этом сообщило эстонское издание Postimees.

Всего прибыло порядка ста человек. РейсыорганизованыЭстонским советом по делам беженцев (Estonian Refugee Aid) и частными компаниями.Большинство прибывших приехали в Эстонию, чтобы навестить своих родственников и знакомых.

Мадле Тимм, менеджер по связям с общественностью совета, подтвердила, что в ближайшие дни украинскую границу с Польшей покинет еще больше автобусов с беженцами. «Estonian Refugee Aid делает все возможное, чтобы информация об автобусах дошла до всех, кто здесь ждет, будь то близкие, коллеги или знакомые», — добавила Тимм.

По словам министра внутренних дел Кристиана Яани, за последние два дня Департамент полиции и пограничной охраны проконсультировал почти 270 граждан Украины, которые въехали в Эстонию.