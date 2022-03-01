Москва, 1 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. Об этом 1 марта на селекторном совещании заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

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Глава оборонного ведомства подчеркнул, что главной задачей спецоперации является защита России от военной угрозы со стороны Запада.

«Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», — указал российский министр.

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Он также добавил, что российские военные не оккупируют украинскую территорию, принимают все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей, а удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале специальной операции в Донбассе, целью которой является защита людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

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