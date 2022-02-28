Москва, 28 февраля 2022, 20:59 — REGNUM Уничтожению за время специальной военной операции России подверглись 1146 объектов украинской военной инфраструктуры, сообщил 28 февраля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Уточняется, что среди этих выведенных из строя объектов — 31 пункт управления и узел связи ВСУ, а также 81 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 75 радиолокационных станций.
Читайте ранее в этом сюжете: Спецоперация РФ нужна для прекращения геноцида со стороны Киева – Небензя