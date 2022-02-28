Москва, , 20:59 — REGNUM Уничтожению за время специальной военной операции России подверглись 1146 объектов украинской военной инфраструктуры, сообщил 28 февраля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Подбитый танк. Гражданская война на Украине Отряд Суть Времени в ДНР © ИА REGNUM

Конашенков «С начала проведения специальной операции российскими Вооружёнными Силами поражены 1146 объектов военной инфраструктуры Украины».

Уточняется, что среди этих выведенных из строя объектов — 31 пункт управления и узел связи ВСУ, а также 81 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 75 радиолокационных станций.

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