Москва, , 16:32 — REGNUM Войска Донецкой Народной республики (ДНР) завершают окружение Мариуполя, заявил 28 февраля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Министерство обороны России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он пояснил, что все населённые пункты, перешедшие под контроль Вооруженных сил России, ДНР и ЛНР живут в привычном для них режиме, там работают транспорт и структуры жизнеобеспечения.

«Большинство администраций городов, по договоренности с командованием российских войск, осуществляют совместное обеспечение правопорядка и поддержание мирной жизни», — отметил Конашенков.

Напомним, в мае 2014 года украинские нацисты устроили в Мариуполе массовую расправу над сотрудниками местных правоохранительных органов и горожанами, не принявшими госпереворот в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ВС России, войска ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят специальную военную операцию по денацификации Украины.

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