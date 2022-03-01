Донецк, 1 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике освобождены 29 населённых пунктов, находившихся под контролем Киева. Об этом 1 марта заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

Цуканов М.В Флаг ДНР

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»По состоянию на 1 марта 2022 года освобождены 29 населённых пунктов, ранее находившихся под контролем ВФУ», — говорится в сообщении на официальном телеграм-канале штаба.

В числе освобождённых населённых пунктов — Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово, Бугас, Старомарьевка, Мирное, Каменка, Новосёловка, Новосёловка Вторая, Кременевка, Фёдоровка, Заможное, Широкино, Талаковка, Сартана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) освободила ещё 15 населённых пунктов ЛНР от киевских силовиков. В частности, Путилино, Артема, Широкий, Шульгинку, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотину, Петровку, Бахмутовку.

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28 февраля замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что во время своей наступательной операции войска Донецкой Народной Республики освободили 19 населённых пунктов на мариупольском направлении.

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