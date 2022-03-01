Луганск, , 09:36 — REGNUM Народная милиция Луганской Народной Республик (ЛНР) освободила еще 15 населенных пунктов ЛНР от киевских силовиков. Об этом 1 марта заявил официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко.

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По его словам, подразделениями оборонного ведомства от вооруженных формирований Украины освобождены населенные пункты Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное.

Украинские боевики обстреляли утром 1 марта село Логвиново из артиллерии, минометов и РСЗО, сообщило представительство Луганской Народной Республики

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские боевики обстреляли утром 1 марта село Логвиново из артиллерии, минометов и РСЗО.

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