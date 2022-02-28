Донецк, , 15:11 — REGNUM Во время своей наступательной операции войска Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили 19 населённых пунктов на мариупольском направлении. Об этом 28 февраля сообщил замначальника управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».

Эдуард Басурин Andrew Butko

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"Наступательная операция, которая идёт на мариупольском направлении… продвигается у нас очень успешно, на данный момент мы уже освободили 19 населённых пунктов, которые были под оккупацией украинских властей», — сказал он.

Кроме того, Басурин уточнил, что военнослужащие ДНР уже подошли к Мариуполю и в течение ближайшего времени город будет полностью блокирован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что власти Китая продолжат играть конструктивную роль в смягчении ситуации вокруг Украины в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН,