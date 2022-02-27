Берлин, 27 февраля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В воскресенье, 26 февраля, власти Германии с 15:00 (17:00) мск закрывают воздушное пространство страны для самолетов российских авиакомпаний. Об этом 27 февраля сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой Федеральное министерство транспорта этой страны.

Basel.aero Самолет

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«В воскресенье (26 февраля — ред.) с 15:00 (17:00 мск) воздушное пространство Германии будет закрыто для российских самолетов. Запрет действует в течение первых трех месяцев», — говорится в материале издания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о решении закрыть свое воздушное пространно для самолетов российских авиакомпаний приняли власти Дании и Исландии.