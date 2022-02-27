Рейкьявик, , 13:12 — REGNUM Решение о закрытии воздушного пространства Исландии для полетов самолетов российских авиакомпаний приняли власти этой страны в знак солидарности с Украиной. Об этом 27 февраля сообщила глава исландского МИД Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир на своей странице в соцсети Twitter.

Исландия Vladimir Varfolomeev

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«Исландия решила закрыть свое воздушное пространство для российского воздушного движения в знак солидарности с Украиной», — написал он в своем сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава датского МИД Еппе Куфуд сообщил, что решение о закрытии воздушного пространства Дании для полетов самолетов российских авиакомпаний приняли власти этой страны.