Копенгаген, , 13:02 — REGNUM Решение о закрытии воздушного пространства Дании для полетов самолетов российских авиакомпаний приняли власти этой страны. Об этом 27 февраля сообщил глава датского МИД Еппе Куфуд на своей странице в соцсети Twitter.

Дания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Дания закроет свое воздушное пространство для российских самолетов», — написал он в своем сообщении.

Также Куфуд отметил, что датская сторона намерена настаивать на таком решение для всех стран Евросоюза в ходе встречи министров иностранных дел сообщества, которая состоится позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Финляндии готовятся к закрытию своего воздушного пространства для пассажирских самолетов из России.