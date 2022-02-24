Кёльн, Германия, 24 февраля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Территория Украины является зоной активного конфликта, в связи с чем её воздушное пространство и важнейшая инфраструктура подвержены влиянию военных действий, что создает опасность для безопасности гражданских воздушных судов. Об этом заявили в Агентстве по авиационной безопасности Европейского союза.

PublicDomainPictures Самолет

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия начала специальную военную операцию — трансляция»

«Напоминаем авиаперевозчикам, что сейчас это [территория Украины] зона активного конфликта», — отмечается в заявлении.

В агентстве предупредили о существующей опасности «как преднамеренного нацеливания, так и ошибочной идентификации гражданских самолётов», а также о высоком риске для гражданских полётов, выполняющихся на всех высотах и эшелонах полёта.

«Эксплуатантам следует учитывать эту информацию и любую другую соответствующую информацию, наряду с любыми имеющимися указаниями или указаниями компетентных органов, в зависимости от обстоятельств, в своих собственных оценках рисков при принятии решения о том, следует ли выполнять полёты в пределах вышеупомянутого воздушного пространства, а также приземляться и вылетать из аэропортов, расположенных в указанном воздушном пространстве», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.

Кроме того, в качестве меры предосторожности эксплуатантам следует проявлять крайнюю осторожность и избегать использования воздушного пространства в пределах 100 км от белорусской и российско-украинской границы, указали в EASA.

В заявлении подчёркивается, что ситуация остаётся нестабильной и подвержена быстрым изменениям.

«EASA будет следить за развитием событий в связи с этим и соответствующим образом скорректирует рекомендации», — указали в агентстве.

Читайте также: Воздушное пространство над Украиной закрыто, самолеты облетают страну

Как сообщало ИА REGNUM, Украина закрыла своё воздушное пространство для гражданской авиации. Как заявили в пресс-службе Государственного предприятия обслуживания воздушного движения республики, такие срочные меры были приняты украинскими властями из-за высокого риска для безопасности гражданской авиации.

Также в связи с угрозой безопасности из-за применения военной техники воздушное пространство России у границ Украины закрыто для гражданских самолётов. Свою работу приостановил международный аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону. Также приостановлены все рейсы в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы. Отменены авиарейсы из московского аэропорта «Шереметьево» в города юга России, в частности в Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Анапу.

Ранее по теме: Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины