Киев, , 05:32 — REGNUM Полеты над Украиной гражданской авиации ограничены. Решение связано с возможными угрозами — сообщается в системе оповещения NOTAM. Гражданские самолеты, летевшие к Украине разворачиваются, летевшие транзитом — меняют курс и покидают воздушное пространство страны. Зону разведки неподалеку от ДНР и ЛНР в эти минуты покидает американский стратегический беспилотный разведчик RQ-4B Global Hawk.

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Что именно угрожает авиации в небе над Украиной не сообщается.

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