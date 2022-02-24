Москва, 24 февраля 2022, 08:07 — REGNUM Воздушное пространство России у границ Украины закрыто для гражданских самолетов в связи с угрозой безопасности из-за применения военной техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее уведомление авиавластей РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе специальной военной операции Вооруженные силы России выводят высокоточными ударами из строя военную инфраструктуру, объекты противовоздушной обороны (ПВ), военные аэродромы и авиацию Вооруженных сил Украины (ВСУ).