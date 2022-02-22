Лондон, 22 февраля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Великобритания выразила Украине поддержку на фоне признания Россией Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Кабинет министров Украины Дмитрий Кулеба

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

Также в ходе беседы стороны обсудили планируемые Соединённым Королевством санкции против России.

«Поговорила с Дмитрием Кулебой, чтобы полностью поддержать Украину и обсудить санкции, которые Великобритания введёт против России вместе с нашими союзниками», — написала Трасс в Twitter.

Также глава британского внешнеполитического ведомства указала, что Великобритания и ЕС будут координировать свои действия, чтобы ввести быстрые санкции против режима президента РФ Владимира Путина.

«После последнего нападения России на суверенитет Украины сегодня вечером я разговаривала с Жозепом Боррелем. Мы договорились, что Великобритания и ЕС будут координировать свои действия, чтобы ввести быстрые санкции против режима Путина и встанут плечом к плечу с Украиной», — добавила Трасс.

Читайте также: Кулеба заявил Блинкену о необходимости жестких санкций против России

По её словам, о новых санкциях в отношении России «в ответ на нарушение ею международного права и посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины» Британия планирует объявить уже 22 февраля.

Ранее по теме: Великобритания объявит о новых санкциях против России 22 февраля

Как сообщало иа, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы обсудил ситуацию вокруг Донбасса в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном. В ходе беседы Кулеба подчеркнул необходимость введения жёстких санкций против России в связи с признанием Москвой независимости Луганской и Донецкой Народных Республик. Глава МИД Украины назвал действия российских властей «незаконными».