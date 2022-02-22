Киев, , 06:35 — REGNUM «Ситуация вокруг Донбасса» обсуждалась в ходе телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал 22 февраля на своей странице в Twitter.

Кулеба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В ходе беседы Кулеба подчеркнул необходимость введения жестких санкций против России в связи с признанием Москвой независимости Луганской и Донецкой Народных Республик. Глава МИД Украины назвал действия российских властей «незаконными».

Кроме того, Кулеба сообщил, что провел переговоры по телефону с министрами иностранных дел Канады и Великобритании Мелани Жоли и Лиз Трасс, которые подтвердили готовность Оттавы и Лондона ввести новые антироссийские санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме передал о том, что пакет санкций против России, который подготовили США, не будет вводиться полностью, несмотря на признание Москвой ЛНР и ДНР.

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