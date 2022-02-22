Лондон, , 02:57 — REGNUM Новые санкции Великобритании против России, признавшей независимость ДНР и ЛНР, будут объявлены 22 февраля. Об этом глава британского МИД Элизабет Трасс вечером 21 февраля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Элизабет Трасс Policy Exchange

Элизабет Трасс «Завтра мы объявим о новых санкциях против России в ответ на нарушение ею международного права и посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины».

По её словам, после случившегося «нападения России» на украинский суверенитет она обсудила ситуацию с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. С которым договорилась координировать действия, чтобы ввести «быстрые, санкции против путинского режима и стоять плечом к плечу с Украиной».

Следите за развитием событий в трансляции: «Обращение Путина к согражданам: Россия признает Донбасс — трансляция»

По информации постоянного представительства России при ООН, экстренное совещание Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины состоится 22 февраля в 05:00 по московскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что решение России о признании независимости ДНР и ЛНР демонстрирует «вопиющее пренебрежение к Минским соглашениям».

Читайте также: Канада пообещала ввести санкции против России за признание ДНР и ЛНР

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Великобритании: Россия нарушила Минские соглашения и устав ООН