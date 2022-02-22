Нью-Йорк, США, 22 февраля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик не отменяет необходимости выполнять Украине Минские соглашения. Об этом в ходе выступления на Совете Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии — трансляция»

Читайте также: Россия в ООН призвала Украину прекратить обстрелы и провокации

Российский дипломат подчеркнул, что «многие коллеги хотят расписаться в том, что Минские соглашения мертвы», однако это не так.

«Киев по-прежнему обязан их выполнить», — констатировал Небензя, добавив, что российские власти готовы к диалогу и «открыты для дипломатического решения конфликта, однако допускать новую кровавую бойню в Донбассе Россия больше не намерена».

Он также напомнил, что на момент заключения Минских соглашений ЛНР и ДНР уже провозгласили независимость.

Ранее по теме: Небензя обвинил Запад в накачивании Киева оружием

«Тот факт, что Россия сегодня её признала, никак не меняет состав сторон Минских соглашений, поскольку Россия таковой не является, — подчеркнул дипломат. — Мы об этом неоднократно заявляли, и таким образом, в этом плане ничего не изменилось».

Он также указал на то, что часть положений Минских соглашений, которая должна была быть выполнена ещё в 2015 году, «давно уже открыто саботировалась Украиной при покровительстве западных коллег».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. Российский лидер также обратился в Федеральному собранию с просьбой ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик, и подписал договоры с главами ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.