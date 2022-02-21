Донецк, 21 февраля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике из-за повреждения насосной станции Южно-Донбасского водовода тысячи людей остались без питьевой воды. Об этом сообщили в МЧС республике 21 февраля.

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«В связи с интенсивными артиллерийскими обстрелами территории Донецкой Народной Республики, за минувшие сутки зафиксирован ряд нарушений нормальной работы систем жизнеобеспечения. Так, в связи с остановкой насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода и, как следствие, прекращением централизованного питьевого водоснабжения, в республике объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня», — уточнили в ведомства.

Также сообщается, что без воды остались более 21 тысячи жителей Докучаевска и Еленовки, свыше 50 социальных объектов — котельные, больницы, детские сады и школы.

Отмечается, что для населения организовали подвоз технической воды, сейчас проводят работы по подключению системы к подземным скважинам.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Донбассе продолжаются обстрелы со стороны ВСУ. За прошедшие сутки в результате попадания взрывоопасных предметов зафиксированы два разрушения гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка. Так, в школе повреждены окна на первом и втором этажах, осколками посечены стены здания, также повреждения получил и частный жилой дом на улице Клубная.

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