Донецк, , 12:54 — REGNUM Обстановка в Донецкой Народной Республике стала критической, украинские силовики ведут массированные обстрелы, активизировались диверсанты. С таким обращением выступил глава ДНР Денис Пушилин, сообщает 21 февраля его пресс-служба.

Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

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Он отметил, что только за последние дни со стороны Украины выпущено более 1700 мин и снарядов по жилым кварталам. Огонь ведётся из тяжёлой артиллерии, миномётов, гранатомётов и танков, в результате гибнут люди, серьёзно повреждены две донецкие школы.

«За последние сутки обстановка в Республике стала критической», — заявил Пушилин.

Украинские силовики обстреливают Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Коминтерново и Докучаевск, на Мариупольском направлении наблюдается резкое обострение. Активизировались украинские диверсионные группы, выведена из строя водонасосная станция.

Пушилин призвал всех мужчин в ДНР, способных держать оружие, прибыть в военные комиссариаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля Пушилин объявил всеобщую мобилизацию. Днём ранее жителей республики начали эвакуировать в Россию.

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