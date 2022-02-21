Донецк, , 13:31 — REGNUM Около границы Донецкой Народной Республики (ДНР) с Россией ведется бой с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 февраля сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Денис Пушилин Dnr-news.com

Как отметил глава ДНР, в настоящее время произошло резкое обострение ситуации на Мариупольском направлении.

«Боевики 36-й бригады (ВСУ) атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново. Идет бой у границы с Российской Федерацией», — написал в своем сообщении Пушилин.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Министерстве государственной безопасности (МГБ) ДНР сообщили, что на южную часть территории республики совершила проникновение украинская диверсионная группа, целью которой является выход к государственной границе с Россией и там идет бой.