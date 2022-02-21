Москва, 21 февраля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Насколько быстро штамм коронавируса «Омикрон» достигает пика распространения после своего прихода, зависит от страны. Об этом 21 февраля сообщила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы рассматриваем, конечно, все страны и видим, что тренд идёт с Запада на Восток. Цифры за последние две недели показывают, что в шести странах восточной части Европейского региона, в основном в странах СНГ, вдвое увеличилось число заражений. Но происходит ли это за 20−25 дней или занимает больше времени — это всё зависит от страны», — подчеркнула в беседе с ТАСС специалист.

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Что касается непосредственно России, то Вуйнович указала на сложность прогнозирования того, сколько времени должно пройти для распространения заражения людей из города в город, из области в область, так как это очень большая страна.

«Но да, мы видим, что в Москве тренд улучшается, — отметила представитель ВОЗ. — Но не нужно преждевременно говорить о том, что все уже прошло. Не прошло, но просто виден тренд, что ситуация в Москве начинает меняться к лучшему».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 21 февраля, за прошедшие сутки в Москве госпитализировали с коронавирусной инфекцией 612 заболевших. Всего выявлено 4997 новых случаев заражения. По суточному приросту столица расположилась лишь на шестом месте в списке регионов РФ.

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