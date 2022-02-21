Москва, , 12:01 — REGNUM За последние сутки в Москве госпитализировали с коронавирусной инфекцией 612 заболевших, сообщает 21 февраля столичный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В московском штабе отметили, что с учётом распространения штамма коронавируса «Омикрон» показатель госпитализаций является наиболее важным. В настоящее время на ИВЛ находятся 517 человек.

За сутки выздоровели после ковида 12 622 пациента, выявлено 4997 новых случаев заражения. Примечательно, что по суточному приросту столица расположилась лишь на шестом месте в списке регионов РФ. За последние сутки умерли от коронавирусной инфекции 83 жителя столицы.