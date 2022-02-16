Москва, , 06:38 — REGNUM По заболеваемости и по заражению коронавирусной инфекцией Москва вышла на плато. Об этом рассказал 15 февраля доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с РИА Новости.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Жемчугов пояснил, что для точной оценки ситуации не хватает информации. Специалист отметил, что желательно знать общее количество выполненных тестов, так как положительные дают представление только о выявленных зараженных коронавирусом. Число положительных тестов надо сравнивать с общим числом выполненных тестов. Тогда картина по заболеваемости будет значительно точнее.

По словам иммунолога, в любом случае уже можно говорить о приближении тенденции к снижению заболеваемости. Жемчугов отметил, что с коронавирусом в конечном итоге познакомятся все, некоторые — в виде вакцины. Поскольку часть людей заражаются повторно, то наблюдается «пробуксовка» во времени по снижению заболеваемости.

Специалист отметил, что точные данные по дальнейшему развитию и завершению пандемии можно получить, загрузив в компьютер как можно больше достоверной информации по заболеваемости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что каждый четвёртый житель России ждёт одобрения ВОЗ вакцины «Спутник V» для путешествий за рубеж без излишних сложностей, в виде карантина и дополнительных ПЦР-тестов.

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