15 Февраля
16:07
В Тамбовской области за сутки госпитализированы 150 ковид-пациентов
В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 150 пациентов с коронавирусом. Выявлено 1358 новых случаев заражения коронавирусом — на 56 больше, чем сутками ранее. Подтверждено четыре новых летальных случая.
16:00
Во Владимирской области за сутки госпитализированы 282 ковид-пациента
Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 282 пациента с коронавирусом. Выявлено 2076 новых случаев заражения коронавирусом — на 252 больше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено три новых летальных случая.