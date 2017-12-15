Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России пока остаётся под воздействием разнонаправленных тенденций. Количество новых случаев заражения постепенно идёт на снижение, в то время как число госпитализаций, после некоторого спада, вновь устремилось вверх. К счастью, еще значительнее выросло количество выздоровлений, а значит, свет в конце тоннеля всё-таки виден.

На этом фоне всё громче звучат предложения об отмене коронавирусных ограничений, в некоторых регионах они уже существенно смягчены. Однако уровень коллективного иммунитета в России пока недостаточен для того, чтобы считать эпидемию отступившей. Все новости о борьбе с коронавирусом в России — в трансляции ИА REGNUM.

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