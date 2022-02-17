Таллин, 17 февраля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Увеличение количества российских военных вблизи границ с Украиной вызывает глубокую озабоченность. Об этом было заявлено в ходе встречи госсекретаря США ЭнтониБлинкена и главы МИД Эстонии Эвы-МарииЛийметс.

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«Эстония и Соединённые Штаты разделяют глубокую озабоченность в связи с неспровоцированным наращиванием вооруженных Российской Федерации сил в Украине и на её границах, а также вводом войск в Белоруссию», — говорится в совместном заявлении по итогам встречи глав дипломатических ведомств двух стран, опубликованном на сайте МИД Эстонии.

Таллин и Вашингтон уверены, что «эти действия представляют угрозу миру и безопасности в Европе».

Стороны указали на единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также приверженность укреплению потенциала Украины к жизнестойкости и сдерживанию.

«Россия должна предпринять немедленные шаги для деэскалации нынешнего кризиса, вернуть свои вооружённые силы на постоянные базы и взять на себя обязательство найти дипломатическое решение ситуации», — подчеркивается в заявлении.

Эстония и США также призвали Белоруссию «соблюдать свои международные обязательства, выполнять свои обещания в рамках ОБСЕ и другие международные обязательства и воздерживаться от дальнейшего нагнетания напряжённости».

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Как сообщало ИА REGNUM, заявления о том, что Россия вопреки заявлениям не только отводит войска от границы с Украиной, а напротив продолжает их наращивать в последние недели звучат из разных стран. С подобным заявлениями выступили генсек НАТО Йенс Стотенберг, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден, руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

Президент Украины Владимир Зеленский также утверждает, что Россия ещё не начала отводить свои войска от границы с Украиной. Он подчеркнул, что пока Украина «не видим никакого отвода войск», а только слышала об этом.

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