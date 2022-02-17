Берлин, , 08:40 — REGNUM Во время состоявшегося накануне телефонного разговора канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден отметили, что они не наблюдают существенного отвода российских войск от границы с Украиной. Об этом 17 февраля рассказал журналистам представитель правительства Германии.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Как отметил представитель немецкого правительства, в ходе состоявшегося 16 февраля вечером телефонного разговора Штольц и Байден провели обмен мнениями по ситуации вокруг Украины.

Также он добавил, что стороны сошлись в том, что ситуация в регионе ввиду якобы имеющегося «масштабного скопления российских войск в пограничных с Украиной районах» продолжает быть чрезвычайно серьезной.

«Риск дальнейшей военной агрессии России против Украины сохраняется, необходима крайняя бдительность, существенного отвода российских войск пока не наблюдается», — добавил представитель правительства ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что санкции против России, введённые в случае гипотетического вторжения на Украину, могут повлиять на весь мир.