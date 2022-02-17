Лондон, , 09:53 — REGNUM Россия продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной. С таким утверждением выступил руководитель военной разведки Великобритании генерал-лейтенант Джим Хокенхалл. Об этом сообщает Reuters.

Разведка Edith Soto

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«Россия продолжает наращивать свой военный потенциал на границе с Украиной, что противоречит заявлениям Москвы о сокращении численности войск, — отметил Хокенхалл. — В это входят позиции для дополнительных бронемашин, а также вертолёты и полевые госпитали, которые направляются в сторону украинской границы».

Он подчеркнул, что не «видел доказательств» отвода российской стороной своих войск от границы.

«У России есть достаточная военная сила для проведения вторжения на Украину», — уверен Хокенхалл.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс видит положительные сигналы из Москвы по продолжению дипломатических усилий, но при этом «пока не видит» деэскалацию вокруг Украины на земле.

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Подобное заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, который утверждает, что Россия ещё не начала отводить свои войска от границы с Украиной. Он подчеркнул, что пока Украина «не видим никакого отвода войск», а только слышала об этом.

Не увидели шагов к дэекскалации ситуации на Украине со стороны РФ и в Госдепе США. Напротив, глава пресс-службы американского ведомства Нед Прайс заявил, что российских военных на границе с Украиной только прибавляется.

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