Москва, , 15:43 — REGNUM На сегодняшний день планы на новые контакты между Россией и Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности отсутствуют. Об этом 16 февраля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

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«В настоящее время новые контакты с НАТО не планируются», — подчеркнул в беседе с ТАСС российский дипломат.

При этом представитель российского внешнеполитического ведомства указал на наличии сигналов, которые российская сторона постоянно получает от своих партнёров, «причём разнообразные сигналы».

«Если посмотреть на график политических контактов на высшем и высоком уровне, пожалуй, ни один день не обходится без визитов в Москву президентов, глав государств, глав внешнеполитических ведомств стран НАТО», — отметил Грушко.

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Он также добавил, что вопросы, касающиеся состояния европейской безопасности и российских предложений по гарантиям безопасности, находятся в центре внимания.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения с НАТО о мерах обеспечения безопасности. В январе консультации по этим вопросам прошли в Женеве, Брюсселе и Вене. 26 января США и Североатлантический альянс передали российской стороне письменные ответы на эти предложения.

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